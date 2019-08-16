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  3. 16 Ağustos 2019 10:55

Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı

Bir türlü yıldızı barışmayan şarkıcı Yeşim Salkım ile Gülben Ergen yine birbirine girdi. Salkım, Gülben Ergen'in ''Bana unutmayın ki hiç bir şey olmaz'' sözüyle böyle dalga geçti.

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