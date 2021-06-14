Anasayfa Video Galeriler Gündem Yetkililerin gözüne soka soka, tüketicilere de bağıra bağıra ''kanser'' satıyorlar Yetkililerin gözüne soka soka, tüketicilere de bağıra bağıra ''kanser'' satıyorlar 14 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 15:00 Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan, otoyol kenarlarında satılan ünlü markalara ait sahte ayakkabılar kanser saçıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c744dec8ad2b2b5c695513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrailliler sokağa döküldü Özel sektörü bırakıp tesis kurdu... Şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul'da korkutan yangın Müsilaj kabusu sonrası yeni tehdit Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Görüntüler Muğla'dan! Plaja helikopterle ''müşteri'' transferi olay oldu İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı Antalya'da ''kimyasal'' alarm! Gökyüzü turuncuya boyandı