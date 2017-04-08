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  3. 08 Nisan 2017 13:20

YGSde hayatının şokunu yaşayan genç kıza sevindiren haber

Tokat’ta Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) nefes açıcı tüp ilaçla girdiği için sınavı iptal edilen Zehra Betül Baş’a sevindirici haber Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) geldi.

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