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Yiğit Bulut: ''Çok ciddi süpekülasyon var''

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi.

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