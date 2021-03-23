Yiğit Bulut: ''Çok ciddi süpekülasyon var''

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi.

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