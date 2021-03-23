Anasayfa Video Galeriler Gündem Yiğit Bulut: ''Çok ciddi süpekülasyon var'' Yiğit Bulut: ''Çok ciddi süpekülasyon var'' 23 Mart 2021 Salı Saat: 12:16 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6059b1d5f840372e46295173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kız kardeşlere tacize linç anı kamerada! Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada! Mars evi internetten satışa çıkarıldı Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti! CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu Şişli'de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi Canlı yayın karıştı; Ahmet Hakan reklama ''kaçtı''! Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı