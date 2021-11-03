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Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan videolu yanıt geldi.

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