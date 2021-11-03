Anasayfa Video Galeriler Gündem Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan videolu yanıt geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61827ea8e73c7e40227e6763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı Erdoğan'dan TÜGVA organizasyonuna mesaj Fabrika gibi mahalle! Çamaşır ipine asarak başladı, siparişlere yetişemiyor Türkiye'yi Afganistan sanan kaçak Afganlara sınırdışı Akşener ''Sayın Öcalan'' dedi uyarı gelince özür diledi ''Yürü be oğlum! Kim tutar seni ?'' Taksicinin yaptığına inanamayacaksınız İstanbul'da korkunç motosiklet kazası kamerada! Aracın içine girdi