Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Kocaeli’den Hatay’a arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden inşaat işiyle uğraşan gönüllüler, yıkılarak enkaza dönüşen binaların yapımında deniz kumu kullanıldığını tespit etti.

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