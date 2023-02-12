Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 20:55 Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Kocaeli’den Hatay’a arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden inşaat işiyle uğraşan gönüllüler, yıkılarak enkaza dönüşen binaların yapımında deniz kumu kullanıldığını tespit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e92808fe584e3077285a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Deprem karayolunu bu hale getirdi Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı