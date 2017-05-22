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  3. 22 Mayıs 2017 13:15

Yıkılan Reina havadan böyle görüntülendi

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Reina bugün sabah saatlerinde, mevzuata aykırı kısımlar olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Geride sadece enkazı kalan gece kulübü havadan görüntülendi.

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