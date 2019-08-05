Yıkılmaya yüz tutan asırlık kasır ahır olarak kullanıyor
05 Ağustos 2019 15:30
Yıkılmaya yüz tutan asırlık kasır ahır olarak kullanıyor
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan asırlık Güzelşeyh kasrının büyük bölümü, bakımsızlık nedeni ile yıkıldı. Köy sakinleri, göçerler tarafından ahır olarak kullanılan kasrın restorasyon çalışmasının yapılması ve turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu. Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan ve köyle aynı...