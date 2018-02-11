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AFRİN'DE BİR KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
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  3. 11 Şubat 2018 12:45

Yıkım faciayla bitti

Çin’de bina yıkımı faciayla bitti.Yıkımı yapılan bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Enkazın ezdiği kabindeki operatör hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.(İHA)

Bilgin Pro
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