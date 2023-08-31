Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var 31 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:40 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tapusu olmayan ve yıkım kararı verilen 26 yıllık sitede mühür gerginliği yaşandı. 6 kişi yaka paça gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f06e141c44ad1e6e453943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında tepki çeken sözler: ''Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı!'' Bir ülke şokta! 73 kişi yanarak can verdi Wagner lideri Prigojin’in son görüntüleri ortaya çıktı 4 yıl süren taciz dehşeti! Suriyeli üvey babalarına baltayla saldırdılar İstanbul'da otobüs sapığından şoke eden savunma Esenyurt'ta ''çal sat hırsızlık çetesi'' kamerada Marmaray'da başörtülü yolcuya taciz soruşturması Kediye tekmeye meydan dayağı! Evire çevire dövdü Dedektif gibi iz süren avukat Google Earth ile gerçeği ortaya çıkardı