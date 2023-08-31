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  4. Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var

Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tapusu olmayan ve yıkım kararı verilen 26 yıllık sitede mühür gerginliği yaşandı. 6 kişi yaka paça gözaltına alındı.

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