Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada 06 Mart 2023 Pazartesi Saat: 13:15 Güncelleme: 06 Mart 2023 Pazartesi 13:15 Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1 bloku yıkılan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Binanın çökme anı kamera yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6405bd39251d0166257aa6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... SGK önündeki EYT kuyruğunda izdiham çıktı; polis müdahale etti istanbul-sultangazi_de_tramvay_yoluna_girdi_seferlerin_aksamasina_neden_oldu Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi Yine bir konteyner ev dolandırıcılığı! Depremzede esnaf kepenklerini açtı Hande Sarıoğlu sen ne yaptın ? Transparan kıyafetli oryantal şova tepki yağdı Depremde ağır hasar alan apartman yıkıldı