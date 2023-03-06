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Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1 bloku yıkılan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Binanın çökme anı kamera yansıdı.

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