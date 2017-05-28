  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Mayıs 2017 11:45

Yıkımdan 'O' da nasibini aldı

Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmaları devam ederken, adadaki eşyaların taşınması işlemleri de sürüyor.

Video Galeri
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Video Galeri
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Video Galeri
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Video Galeri
Osmanlı pazarında her şey organik
Osmanlı pazarında her şey organik
Video Galeri
Galatasaray Adası'nda yıkım
Galatasaray Adası'nda yıkım
Video Galeri
Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın
Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın