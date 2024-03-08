Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular 08 Mart 2024 Cuma Saat: 11:16 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 11:16 Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eac9693f554de7b5036e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı ''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi