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  4. Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı

Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ''Yılancı Mustafa'' olarak tanınan Mustafa Göktürk, eve giren ölümcül engerek yılanını yakalayıp, doğaya saldı.

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