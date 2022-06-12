Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 15:00 Hatay'ın Hassa ilçesinde ''Yılancı Mustafa'' olarak tanınan Mustafa Göktürk, eve giren ölümcül engerek yılanını yakalayıp, doğaya saldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a5d55679627801554481b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet! Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni birilerini rahatsız etti