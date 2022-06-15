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  4. Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada

Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada

Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakika süren kapışması kameraya yansıdı.

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