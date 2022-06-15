Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 15:30 Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakika süren kapışması kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9d0eaf3f7c826c3616023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu Ethem Sancak: ''Beşiktaş TMSF'ye düşerse satın alırım'' İki kız kardeş eli bıçaklı Suriyeli tacizciyi böyle ifşa etti İstanbul'da iş adamının şüpheli ölümü: 'Ölümümden Bahar sorumludur' notu bıraktı Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor! ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti!