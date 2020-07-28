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  3. 28 Temmuz 2020 16:15

Yılan kurbanlık boğayı telef etti

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Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
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Aleyna Tilki'nin süper minili paylaşımı olay oldu
Aleyna Tilki'nin süper minili paylaşımı olay oldu
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Ayasofya’nın açılışına katılan AK Partili vekil koronavirüse mi yakalandı ?
Ayasofya’nın açılışına katılan AK Partili vekil koronavirüse mi yakalandı ?
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İstanbul'da büyük patlama! İşte ilk görüntüler
İstanbul'da büyük patlama! İşte ilk görüntüler
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Otopark savaş yerine döndü; 8 araç alev alev yandı
Otopark savaş yerine döndü; 8 araç alev alev yandı
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Bursa'da dehşet anları! Yol verme kavgası kamerada!
Bursa'da dehşet anları! Yol verme kavgası kamerada!
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