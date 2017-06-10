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  3. 10 Haziran 2017 19:15

Yılanı yastık kılıfıyla yakaladı

Bir kadın evine giren yılanı yakalamak için ilginç bir yöntem buldu.

Video Galeri
Ortaköyde AVMde korkutan yangın
Ortaköyde AVMde korkutan yangın
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Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
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Almanyada bin 500 kişilik iftar
Almanyada bin 500 kişilik iftar
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Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
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Cihangir'de şoke eden olay
Cihangir'de şoke eden olay