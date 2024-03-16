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  4. ''Yılanlar Grubu'' çetesi çökertildi: 13 zanlı tutuklandı

''Yılanlar Grubu'' çetesi çökertildi: 13 zanlı tutuklandı

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Kayseri’de ’Yılanlar Grubu’ adı altında yasadışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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