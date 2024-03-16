Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yılanlar Grubu'' çetesi çökertildi: 13 zanlı tutuklandı ''Yılanlar Grubu'' çetesi çökertildi: 13 zanlı tutuklandı 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 08:55 Güncelleme: 16 Mart 2024 Cumartesi 08:55 Kayseri’de ’Yılanlar Grubu’ adı altında yasadışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f53456087d674f8f0d35e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi Yine Esenyurt, yine olay! Mağazada kurşun yağmuru Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada yeni gelişme Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı Black Mirror hayranlarına müjde: Black Mirror'ın 7. sezonu geliyor İstanbul değil: ÇİLEstanbul! 200 metrelik yol, 25 dakika sürdü! Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı