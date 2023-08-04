  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı!

Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı!

Güncelleme:

Yılanların dansı Mersin'de vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü
''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''
Erdoğan yerel seçim startını verdi
Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama
Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha
Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler
''Kızarlar diye korkuyorum'' deyip terliklerini çıkardı
TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu