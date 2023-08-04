Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 19:55 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 19:55 Yılanların dansı Mersin'de vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cd2d7a4c08917f3f241b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...'' Erdoğan yerel seçim startını verdi Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler ''Kızarlar diye korkuyorum'' deyip terliklerini çıkardı TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu