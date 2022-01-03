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Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde isyan ettiren olay

1 Ocak 2022 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseltildi. Yeni yıla dakikalar kala gişelerin kapatıldığı iddiası büyük tepki çekti

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