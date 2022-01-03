Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde isyan ettiren olay Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde isyan ettiren olay 03 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 17:46 1 Ocak 2022 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseltildi. Yeni yıla dakikalar kala gişelerin kapatıldığı iddiası büyük tepki çekti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d30c2be3308f38ba53c6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskişehir'de koronavirüs yasakları geri döndü AK Partili vekilden skandal sözler: ''Onların namus anlayışları yok'' İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi yakalandı Bakan Karaismailoğlu: ''İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık'' İstanbul'da vinç operatörünün kıldığı namaz görüntüleri olay oldu Erdoğan açıkladı: İhracatta rekor artış! 112'nin kabusu oldu: 18 bin 500 kez aradı İstanbul'da taksi çağıran eller havada kaldı Kiraya döviz zammı isteyen mal sahibi ortalığı savaş alanına çevirdi