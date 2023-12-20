Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 16:05 Güncelleme: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:05 Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için dört kişilik bir ailenin kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6582e6a53d0facd9fb02b513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR En Pahalı Moda Çekimi Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi 10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı Yine bir yol verme cinayeti: Ters yöne girdi, tartıştı, kurşun yağdırdı! ''Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey'' diyen Şener Şen'in ödül konuşması olay oldu Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler'in görüntülerini paylaştı TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu