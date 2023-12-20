Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için dört kişilik bir ailenin kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğu belirtildi.

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