Yılbaşı öncesi büyük operasyon: 3 milyon lira değerinde
27 Aralık 2018 20:30
Yılbaşı öncesi büyük operasyon: 3 milyon lira değerinde
Ankara polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, piyasa değeri 3 milyon lira olan 11 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkilerin eğlence mekanlarına satılacağını tespit etti. Yapılan çalışmalarda çete lideri olduğu belirlenen Ö.D. teknik ve fiziki takibe...