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  3. 12 Aralık 2019 12:00

Yılbaşı öncesi dev operasyon: 200 ton sahte içki yakalandı

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonda 147 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 107 şüpheli yakalanırken, 200 ton sahte içki ele geçirildi.

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Ceren Özdemir katledildi, Emniyet harekete geçti! 52 firari aranıyor!
Ceren Özdemir katledildi, Emniyet harekete geçti! 52 firari aranıyor!
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İstanbul'da e-ticaret dolandırıcılarına operasyon
İstanbul'da e-ticaret dolandırıcılarına operasyon
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Sahte kuyumcudan milyonluk vurgun
Sahte kuyumcudan milyonluk vurgun
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Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 ölü
Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 ölü
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Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
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Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı
Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı
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