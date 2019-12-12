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  3. 12 Aralık 2019 18:10

Yılbaşı sepeti 85'ten 337 liraya yükseldi !

Sosyo-ekonomik verileri kamuya açık kaynaklardan derleyen Veri Kaynağı, 2009’dan 2019’a kadar geçen sürede yılbaşı sepetlerindeki fiyat değişimi masaya yatırdı.

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