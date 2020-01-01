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  3. 01 Ocak 2020 12:25

Yılbaşı ''tebliğcileri'' yine ortaya çıktı

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı. Yılbaşı kutlamalarına karşı bildiri dağıtan grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.

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