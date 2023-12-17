Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 12:35 Bu yıl hafta sonuna gelen ve 3 günlük tatil fırsatı sunan yılbaşında Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 80'i aştı. Avrupalı ve Rus turistler için hazırlık yapan oteller, ışıltılı ve renkli süslemelerle yeni yıla özel programlar hazırladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ec0f228201ff6730b401b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı