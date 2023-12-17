Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak

Bu yıl hafta sonuna gelen ve 3 günlük tatil fırsatı sunan yılbaşında Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 80'i aştı. Avrupalı ve Rus turistler için hazırlık yapan oteller, ışıltılı ve renkli süslemelerle yeni yıla özel programlar hazırladı.

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