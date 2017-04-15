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  3. 15 Nisan 2017 11:20

Yılda bin 400 doğum yaptırdı, yılın hekimi seçildi

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde çalışan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Zehra Özdemir bin 400 doğum yaptırdı. Yılın hekimi seçilen Özdemir, ödülünü Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın elinden aldı.

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