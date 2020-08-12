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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI
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  3. 12 Ağustos 2020 12:30

Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yıldırım-5'' operasyonunun Amanoslar'da başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 1448 personelin görev aldığı açıklandı.

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