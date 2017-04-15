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  3. 15 Nisan 2017 14:50

Yıldırım 'Evet' standını ziyaret etti

İstanbul'da mitingler düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, seçim otobüsüyle geldiği Avcılar'da "Evet" standını ziyaret etti.

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Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
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Şehit binbaşının evinde yas var
Şehit binbaşının evinde yas var
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Referandum öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi
Referandum öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi
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Tüfeğe karşı domatesle kendini böyle savundu!
Tüfeğe karşı domatesle kendini böyle savundu!
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Hatayda sular altındaki okulda mahsur kaldılar
Hatayda sular altındaki okulda mahsur kaldılar
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Sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi
Sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi