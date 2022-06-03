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  4. Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretleri'nin 14'üncüsünü Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptı

Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretleri'nin 14'üncüsünü Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının 14'üncüsünü Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptı. Kaya, “Karakılçık buğday tarlasını gördük, mısır tarlasını gördük, pancar tarlasını gördük… Savaştepe Köy Enstitüsü’nün ruhunun yaşatıldığını görmek bizleri mutlu etti. Binaların tamamının korunamamış olması da bizi üzen yanı oldu"...

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