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  3. 03 Şubat 2020 09:20

Yıldırım Türkiye haritası oluşturdu!

Aksaray'da fotoğraf tutkunu Doktor Oğuz Yıldırım, yağmurlu bir havada yıldırım sırasında çektiği fotoğrafta, yıldırımın çizgilerinden adeta Türkiye haritası oluştu.

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