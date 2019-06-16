Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
16 Haziran 2019 22:00
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
23 Haziran İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayın başladı. Yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu merkezin dışına kurulan dev ekrandan takip ediyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının...