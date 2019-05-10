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  3. 10 Mayıs 2019 15:25

Yıldırım’dan köprü geçiş cezaları ile ilgili müjde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş ile ilgili mağdur olan sürücülere müjde vererek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuk. Düzeltilecek. Bundan böyle birinci sınıfa giren araçların herhangi bir şekilde cezalı geçişi sayılmayacak" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...

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