Yıldırımın isabet ettiği ekili alan yanarak kül oldu
12 Temmuz 2019 09:05
Yıldırımın isabet ettiği ekili alan yanarak kül oldu
Erzincan’da yıldırımın isabet ettiği 8,5 dönüm arpa ekili alanda yanarak kül oldu. Yangın, gece saatlerinde Erzincan’a bağlı Türkmenoğlu köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yıldırımın isabet etmesi sonucu tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yangın büyüdü. Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak arpa tarlasında çıkan yangını...