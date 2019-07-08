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  3. 08 Temmuz 2019 18:01

Yıldırımın tekneye düşme anı görüntülendi !

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan fırtına nedeniyle bir limandaki tekneye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı kameralara böyle yansıdı. Teknede kimsenin olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

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