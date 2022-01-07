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  4. Yıldız Tilbe'nin sokak röportajı sırasında bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kamerada

Yıldız Tilbe'nin sokak röportajı sırasında bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kamerada

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin İstanbul'daki alışveriş turunda bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kameralara yansıdı.

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