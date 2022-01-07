Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıldız Tilbe'nin sokak röportajı sırasında bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kamerada Yıldız Tilbe'nin sokak röportajı sırasında bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kamerada 07 Ocak 2022 Cuma Saat: 10:30 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin İstanbul'daki alışveriş turunda bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d7ec2219dda27bec394a17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu Ünlü anketçi Kemal Özkiraz canlı yayında açıkladı: AK Parti ve MHP'nin oylarında büyük erime Rasim Ozan Kütahyalı: ''2023'te seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek'' İzmir'in ikiz kulelerinde büyük yangın! Yaralılar var Vatandaşı bezdiren zamlar için kötü haber: ''Daha büyük zamlar gelecek'' Eşarplı saldırgan bakın kim çıktı! Teknolojinin kalbi CES 2022'de atıyor: Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesine çıktı Hırsızları otomobilin ön camındaki yazı ele verdi Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı