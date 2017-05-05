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  3. 05 Mayıs 2017 17:50

Yılın en tatlı festivali başladı

İSTANBUL'da yılın en tatlı festivali başladı. 5,6 ve 7 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park Maçka'da tatlı severleri bekleyen Tatlıfest'e ilgi ilk günden yoğun oldu. Festivalin sponsorlarından biri olan Suzuki de Vitara modeli ile dikkat çekti.

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