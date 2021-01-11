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  3. 11 Ocak 2021 17:50

Yılın ilk kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar hafifleyecek mi ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini yine koronavirüs salgını tedbirleri, aşılama süreci oluşturacak.

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