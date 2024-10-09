  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar

Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar

Güncelleme:

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2008 yılında su tutmaya başlayan Pusat Özen Barajı'nın altında kalan Pusat köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada
Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada
Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi
Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi
Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu
Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu
Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...''
Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...''
Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi
Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz''
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz''
Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti
Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...
Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...