Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 10:51 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:51 Sivas'ın Hafik ilçesinde 2008 yılında su tutmaya başlayan Pusat Özen Barajı'nın altında kalan Pusat köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670635f64a4a30bb140f6373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...'' Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...