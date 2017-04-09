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  3. 09 Nisan 2017 15:50

Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi

İstanbul’da yaşayan Sinan Kılıç, 4 yıl sonra çocuklarını ilk kez gördü ancak boşanmak üzere olduğu eşi tarafından iftiraya uğradığını öne sürdü.

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