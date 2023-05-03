Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:35 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi, 6 yıl önce kiraya verdiği evine girdiğinde gördüğü manzarayla adeta şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645246fe8fade072f0018273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız'' ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular.... Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada