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  4. Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı

Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi, 6 yıl önce kiraya verdiği evine girdiğinde gördüğü manzarayla adeta şaşkına döndü.

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