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  4. Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada

Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada

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Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da Fanta Fest'te kapsamında sahneye çıkan Tarkan sahnede zor anlar yaşadı

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