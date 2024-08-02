Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:01 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 09:01 Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da Fanta Fest'te kapsamında sahneye çıkan Tarkan sahnede zor anlar yaşadı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ac7656a1749663d9022933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı: Gece gündüze döndü ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu