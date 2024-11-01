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  4. Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı

Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı

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Ordu'da Roma İmparatorluğu döneminden kalma tam 1.800 yıllık bir tarihi eserin yıllardır oturak olarak kullanıldığı tespit edildi.

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