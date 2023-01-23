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  4. Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı

Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı

Yılmaz Güney’in annesi Güllü Pütün’ün yıllar önce oğlu Yılmaz Güney için çektiği bir video yıllar sonra ortaya çıktı.

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