Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 14:50 Yılmaz Güney’in annesi Güllü Pütün’ün yıllar önce oğlu Yılmaz Güney için çektiği bir video yıllar sonra ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ce747e0a1e2831e52704f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! 600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar İzmir'de korkutan tespit: Zemin çökmesi ortaya çıktı! Burası Batman! Binlerce kişi sokağa dökülüp İsveç'i protesto etti Emily Ratajkowski'nin çıplak çekimi olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mı ? Yok artık! Bademcik ameliyatında bakın neyi unuttular İstanbul'da büyük operasyon: Binlerce gözaltı var! AK Partili Op. Dr. milletvekili: ''Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım''