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  3. 26 Mayıs 2020 21:45

Yılmaz Özdil'den canlı yayında olay sözler

Gazeteci Tuba Emlek’in Tele1 ekranlarında sunduğu Mercek programına konuk olan gazeteci Yılmaz Özdil, iktidarın din üzerinden muhalefete saldırılarını ve İzmir’deki ‘Çav Bella’ provokasyonunu değerlendirdi.

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