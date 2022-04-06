Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları İsmail Küçükkaya'yı şoke etti

FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan gazeteci yazar Yılmaz Özdil canlı yayında "Bu 100 yıl sonra silahsız işgal olarak devam ettiğinin de bir göstergesi" dedi.

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