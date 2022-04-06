Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları İsmail Küçükkaya'yı şoke etti Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları İsmail Küçükkaya'yı şoke etti 06 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 08:25 FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan gazeteci yazar Yılmaz Özdil canlı yayında "Bu 100 yıl sonra silahsız işgal olarak devam ettiğinin de bir göstergesi" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624d243eeecb8716461cde63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O İzmir'in ''davulcu ablası''.. ''SİS''tanbul... Sis İstanbul'u yuttu, göz gözü görmedi... İstanbul'da çok sayıda adrese şafak baskını Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca kişi tahliye edildi Cübbeli Ahmet'ten iftar incileri: ''Kafalarımıza taş yağmadığı için şükredelim'' Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı: Görüntüler ortaya çıktı Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü Mobilya fabrikasında büyük yangın Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler!