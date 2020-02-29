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ERDOĞAN: İDLİB'DE ŞEHİT SAYISI 36'YA ÇIKTI - CANLI YAYIN
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  3. 29 Şubat 2020 09:55

Yılmaz Özdil'in ''şehit'' isyanı: Bu artık ahlaksızlık!

Uğur Dündar'ın ''Demokrasi Arenası'' programına katılan Yılmaz Özdil, Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'deki saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurmasının ardından isyan etti.

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