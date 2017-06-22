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YENİ KHK YAYINLANDI; HEPSİ SİLAH ALTINA ALINACAK !
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  3. 22 Haziran 2017 21:45

Yılmaz Öztürkü vuran polise 10 yıl hapis

Sarıyer Küçükarmutlu’da polisin açtığı ateş sonucu vurulduğu iddia edilen Yılmaz Öztürk’ün ölümüne ilişkin davada, sanık polis 10 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanığın tutuklanması talebini reddederek yurt dışına çıkışını yasakladı.

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