Yılmaz Vural Ali Koç'la anısını anlattı, stüdyo yıkıldı

Süper Lig'in en popüler teknik direktörleri arasında yer alan Yılmaz Vural'ın Ali Koç'la olan anısı sosyal medyada gündem oldu.

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