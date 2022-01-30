Anasayfa Video Galeriler Gündem Yılmaz Vural Ali Koç'la anısını anlattı, stüdyo yıkıldı Yılmaz Vural Ali Koç'la anısını anlattı, stüdyo yıkıldı 30 Ocak 2022 Pazar Saat: 12:55 Süper Lig'in en popüler teknik direktörleri arasında yer alan Yılmaz Vural'ın Ali Koç'la olan anısı sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f660aa69465a747d166c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada İstanbul'da polis midibüsü devrildi, yaralılar var ''Kralların suyu'' Türkiye'de üretildi! Litresi 350 TL! ATV'de reyting uğruna 18 yaşındaki genci ifşa ettiler Güpegündüz sokak ortasında çifte cinayet! İstanbul'da 7 araç birbirine girdi; yaralılar var İstanbul'da korkutan yangın