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  4. ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı

''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ''Yılmazlar'' adlı organize suç örgütünün çökertildiğini, 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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