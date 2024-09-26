Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 09:31 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:31 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ''Yılmazlar'' adlı organize suç örgütünün çökertildiğini, 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f4ffc6fa772db4d9039b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü